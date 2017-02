Blairo garante apoiar gestão Taques e se exclui do bloco de oposição

Gilberto Leite Neri Geller, Blairo Maggi e Ezequiel Fonseca estão entre principais lideranças do PP em Mato Grosso

O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) – considerado uma das principais lideranças da legenda – garante que não é oposição ao Governo Pedro Taques (PSDB).

Blairo pondera que está fora da composição do chamado bloco dos 9, que se reuniu nesta segunda (13) para dar início às articulações para as eleições de 2018.

O curioso é que o PP de Blairo está contabilizado no bloco, que conta ainda com a participação do PMDB, PR, PPS, PSC, PCdoB, PTB, PDT e PT.

O presidente da legenda, Ezequiel Fonseca, inclusive, não só participou do evento como disse que o projeto de Taques fracassou.

Blairo, por sua vez, ameniza. “Disse ao governador Taques que ele pode contar comigo, com todo o esforço dentro do governo, aqui em Brasília, e que eu quero o melhor para Mato Grosso”, afirma durante a posse de Nilson Leitão como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em solenidade realizada em Brasília. Na ocasião, Taques rebateu as críticas de Ezequiel.

Apesar do apoio, Blairo faz questão de reafirmar que não é oposição e nem situação à gestão do tucano. "As eleições vão acontecer em 2018. Até lá eu não faço parte de nenhum bloco. O meu partido é Mato Grosso”. Depois, completa dizendo que vai permanecer neutro ate que haja uma definição, lá na frente, do projeto que o seu grupo político vai apoiar.

Presidência

Um dos argumentos de Ezequiel para romper com o grupo de Taques é o fortalecimento de articulações para viabilizar a candidatura de Blairo à presidência da República em 2018.

O ministro, por sua vez, tem negado sistematicamente a possibilidade. "O projeto de presidente não é um projeto para quem quer, é um projeto que vai acontecer naturalmente e que vai se encaminhar para aquele que tiver as melhores condições de disputar nesse momento”, desconversa.

Ex-governador de Mato Grosso e um dos maiores produtores rurais do mundo, Blairo é uma figura bastante influente em Brasília. Sempre esteve na lista de lideranças próximas aos ex-presidentes Lula e Dilma, sendo que recentemente passou a fazer parte da equipe de Michel Temer – que tem feito reiterados elogios à atuação de Blairo. Justamente por isso, seu nome passou a ser ventilado como opção de candidato a vice-presidente ou até mesmo ao comando do Planalto.