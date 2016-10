Com 4 eleitos, PV terá maior bancada na Câmara; sigla cresce 90% em MT

Assessoria Segundo José Roberto Stopa, a meta é eleger 3 deputados estaduais e um federal

O Partido Verde de Mato Grosso saiu fortalecido após a abertura das urnas, no último dia dois de outubro. A sigla saltou de 19 vereadores, eleitos em 2012, para 36. Nas eleições desse ano o partido elegeu três prefeitos e quatro vices. No pleito anterior a agremiação não havia eleito nenhum gestor.

O crescimento de 89,48% no número de vereadores no Estado foi mais expressivo na capital. Em Cuiabá, o PV elegeu quatro vereadores, e detém a maior bancada no legislativo municipal. A sigla obteve 33.253 votos, o equivalente a 11,14% dos votos válidos.

O presidente estadual da sigla e secretário de Serviços Urbanos de Cuiabá, José Roberto Stopa, comemorou o resultado nas urnas e afirma que a executiva tem planos ousados para 2018.

"Tivemos um crescimento considerável nessas eleições. Fomos muito bem votado em vários municípios. Criamos novas lideranças, defendendo pontos de vistas importantes, incluindo a pauta da sustentabilidade na discussão. O crescimento na capital é reconhecimento de trabalho e planejamento. Agora, nossa meta é eleger três deputados estaduais e pela primeira vez um deputado federal", disse.

"O PV triplicou em relação à bancada anterior. Isso é sinal de credibilidade: quando apenas eu era vereador, dei início à pauta da sustentabilidade, além disso, via executivo, por meio do secretário e presidente do PV, o Stopa, fizemos um excelente trabalho na secretaria de Serviços Urbanos", avaliou o vereador reeleito com 3.117 votos, Mário Nadaf.

O primeiro deputado estadual eleito pelo Partido Verde em Mato Grosso, Wancley Carvalho, participou ativamente das campanhas municipais. O parlamentar é filiado no partido desde 2003, e pela sigla disputou e ganhou três eleições: duas para vereador, em Pontes e Lacerda, e uma para deputado.

"Durante a campanha percorri vários municípios onde o PV tinha candidatura própria; participei ativamente nas ruas, nos arrastões, nas reuniões e contribui ativamente para o crescimento do partido nessas eleições. Não tenho dúvida que esse excelente resultado é em decorrência do comprometimento mútuo dos filiados e lideranças envolvidas", pontuou o único deputado da agremiação e secretário-geral do PV no Estado.

Prefeitos e vereadores

O Partido Verde conquistou as prefeituras de Vila Bela da Santíssima Trindade, Itaúba e Denise. A sigla também elegeu vice-prefeitos nas cidades de Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Ribeirãozinho e Vale de São Domingos.

Os 36 representantes nas Câmaras Municipais foram eleitos em 24 cidades distintas. A partir de 2017, o PV terá vereadores nas cidades de Barra do Garças, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Conquista D'Oeste, Cuiabá, Itaúba, Lambari D'Oeste, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Olímpia, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Porto Estrela, Primavera do Leste, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Santo Antônio do Leste, São José do Rio Claro, Torixoréu, Vale de São Domingos, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade.