DEM lança Jayme para o Senado e almeja espaço na equipe de Taques

Assessoria Articulações resultam do fortalecimento da sigla com reeleição de Lucimar com 76% dos votos

O DEM anunciou nesta segunda (28), que pretende lançar candidatura de Jayme Campos ao Senado nas eleições de 2018. Além disso, debateu a indicação do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, líder do Governo na Assembleia, para ocupar vaga no secretariado do governador Pedro Taques (PSDB).

A executiva estadual do DEM, que se reuniu ontem, afirmou que a escolha dos gestores é exclusiva do governador e que a participação do partido na administração não depende de cargos.

“Eu tenho certeza de que temos homens bem preparados para fazê-lo, homens que contribuíram com o meu governo, nos quais tenho plena confiança, mas não vamos colocar uma faca no pescoço do Pedro Taques. Quando fizemos a coligação em 2014 não condicionamos nosso apoio a nenhum cargo político”, afirmou Jayme após a reunião da Executiva do DEM.

As articulações do DEM resultam do fortalecimento da sigla com a reeleição da prefeita Lucimar Campos em Várzea Grande, segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso, onde ela obteve 76% dos votos válidos.

Presidente estadual do DEM, Dilmar ainda apresentou nomes que devem disputar o pleito de 2018 como o médico Túlio Casado, de São José dos Quatro Marcos; o advogado Cândido Teles em Barra do Garças; o prefeito Walmir Moretto de Nova Lacerda; o vereador Ari Zandoná em Água Boa e o empresário Israel Borges em Rondonópolis. O próprio dirigente deve disputar a reeleição à Assembleia.

Entre os assuntos em pauta estavam as gestões municipais conquistadas nas eleições deste ano, com destaque especial para Várzea Grande. De acordo com os dirigentes, apesar de o partido ter reduzido o número cidades, passando de 11 nas eleições de 2012, para 8 em 2016, houve um crescimento significativo no número de eleitores, graças a conquista de Lucimar Campos, que obteve 95.634 votos. Na totalização a legenda recebeu 236.539 votos, ficando atrás apenas do PMDB com 636.369 e do PSDB com 392.137.

“O Democratas surpreendeu nas urnas, os números são indiscutíveis. Mesmo estando há tantos anos longe do Governo Estadual nos mantivemos entre as três maiores forças políticas de Mato Grosso, à frente de partidos emergentes como PSD e PSB. Precisamos ser respeitados como a força politica que somos e ocuparmos os espaços destinados aos grandes partidos”, cobrou o ex-deputado federal Júlio Campos.