Deputados defendem expulsão dos corruptos para reconstrução do PT

Apesar de pertencerem ao campo majoritário do PT, representando pela corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), os deputados estaduais Valdir Barranco e Allan Kardec, que formam a bancada petista na Assembleia, se declaram favorável à criação de uma comissão especial de investigação para apurar denúncias de enriquecimento pessoal de militantes envolvidos em casos de corrupção, o que inclui o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta faz parte do texto “Luta Contra a Corrupção”, de autoria do dirigente Valter Pomar, uma das que vão embasar os debates do 6º Congresso Nacional da sigla marcado para abril.

Ao , Barranco declarou apoio à proposta de promover a investigação dos militantes pelas instâncias partidárias. “Penso que o Pomar está correto. A proposta não foge do que sempre defendi. O PT sempre prezou a honestidade no trato com a coisa pública, mas alguns se desviaram desse caminho, que precisamos retomar. Precisamos voltar a ser o partido da ética”, pontuou.

“Sou favorável à investigação, o que não significa caça às bruxas. Defendo a apuração de toda suspeita de enriquecimento ilícito dos petistas que ocupam cargos eletivos e de comando partidário. O PT tem obrigação de expulsar os corruptos, fazer mea culpa e caminhar corretamente. Essa é a única forma de promover a reconstrução partidária", declarou Kardec em entrevista ao .

O Congresso Nacional é a tentativa do PT de se reconstruir depois da devastação provocada pela Operação Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff e a derrota histórica nas eleições municipais de 2016. As teses preliminares, ainda sujeitas a alterações, revelam a intenção de uma guinada radical tanto no campo ético quanto do ponto de vista político, programático e de organização interna do partido.

Tribunal de honra

O tema que mais tem gerado discussões é o combate à corrupção. Pela proposta de Pomar, apoiada por Barranco e Kardec, a comissão especial de investigação seria um “Tribunal de Honra” formado por personalidades da esquerda, no qual nomes como José Dirceu, Antonio Palocci e o próprio Lula seriam julgados internamente. A proposta, no entanto, já enfrenta resistências internas da própria CNB. Militantes afirmam que o 6º Congresso do PT não é um tribunal, nem será a ocasião para um ajuste de contas entre tendências. (Com informações do Estadão)