Fabio diz que maioria dos nomeados por Taques não está filiada ao PSB

Gilberto Leite Presidente do PSB, deputado federal Fabio Garcia pontua que ex-secretários do Mauro são quadros técnicos, maioria sem filiação partidária que, por isso, foram convidados para contribuir com Taques

Presidente do PSB em Mato Grosso, o deputado federal Fabio Garcia afirma que nem todos os ex-integrantes da equipe do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) que foram nomeados para o staff do governador Pedro Taques (PSDB) possuem filiação partidária. Com isso, tentam aplacar o descontentamento de outras siglas aliadas como PSD e DEM que pleiteiam mais espaço no secretariado.

“Quero deixar claro que muitos ex-secretários do Mauro Mendes são quadros técnicos, a maioria sem filiação partidária, que fizeram um belíssimo trabalho na Prefeitura de Cuiabá, comprovado pelos 80% de aprovação do ex-prefeito. Por isso, foram convidados para contribuir com a gestão do governador Pedro Taques”, declarou Fabio Garcia em entrevista ao .

A lista dos ex-secretários de Mauro Mendes aproveitados por Taques inclui Thiago França (Mobilidade Urbana), Alan Porto (Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), João Batista (Governo e Comunicação), Alberto Machado (Cultura) e Beto Corrêa, que dirigiu a pasta de Governo antes da reforma administrativa realizada ainda em 2015. Todos foram nomeados como adjuntos ou assessores especiais em pastas relacionadas às suas respectivas áreas de atuação.

Outros três ex-secretários de Mauro já haviam ingressado na equipe de Taques justamente nas áreas em que atuavam na prefeitura. São eles Guilherme Muller, Kleber Lima e Rogério Gallo. Os três assumiram as pastas de Planejamento, Comunicação e a Procuradoria-Geral do Estado, respectivamente.

O ex-líder do Governo Mauro na Câmara de Cuiabá Leonardo Oliveira, que é filiado ao PSB, também assumiu cargo de adjunto de Esportes e Lazer na Secretaria Estadual de Educação (Seduc). O socialista foi candidato a vice na chapa encabeçada pelo atual secretário estadual de Cidades, Wilson Santos (PSDB), que foi derrotada na disputa pela Prefeitura de Cuiabá.

Outro militante do PSB, o ex-vereador Onofre Júnior, que não conseguiu se reeleger, também foi nomeado por Taques. Assumiu o comando do Procon estadual.

Enquanto o PSB ocupa uma dezena de cargos no secretariado, o PSD do vice-governador reivindica sua permanência na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e a nomeação do ex-vereador por Cuiabá Domingos Sávio para substituir Luzia Trovo na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação. O pacote ainda inclui o apoio de Taques à indicação do deputado estadual Zé Domingos Fraga ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Já o DEM, do líder do Governo na Assembleia Dilmar Dal Bosco, conseguiu emplacar Candido Teles na presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). Ainda assim, reivindica mais espaço na equipe de Taques a partir de fevereiro.

Fabio prefere não comentar as reivindicações dos aliados. Entretanto, afirma que cada sigla tem legitimidade para buscar o próprio espaço. “Não me cabe fazer as comparações com relação aos espaços entre um partido e outro. Cada partido deve buscar o espaço em que esteja confortável e sempre no intuito de contribuir com a administração e fazer o melhor Governo possível”, pontuou o dirigente.

Além disso, Fabio lembra que a parceria política entre o PSB e Taques começou ainda em 2010 quando o atual governador concorreu à vaga no Senado. Naquela eleição, Mauro Mendes foi derrotado por Silval Barbosa (PMDB) na disputa pelo Governo do Estado.

Fávaro age como bombeiro para contornar o descontentamento do PSD com Taques

“Nossa história política precede 2014. É bastante antiga. Então, é uma coisa muito natural ajudar o Governo que contribuímos para eleger. Temos compromisso com Mato Grosso de fazer o melhor governo. Não fazemos política pensando nas próximas eleições, mas pensando na responsabilidade que assumimos na eleição que passou”, concluiu o socialista.

Mais 5 do grupo de Mauro devem ser nomeados na equipe do governador