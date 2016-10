Fundação do PMDB contrata mulher do presidente da legenda em Cuiabá

DEU NO UOL

Reprodução Para Clóvis Cardoso, reportagem não traz ilegalidade e esposa tem capacidade técnica para o serviço

A série de reportagens elaborada pelo UOL para mostrar a destinação dos recursos do Fundo Partidário usa como exemplo a filial da Fundação Ulysses Guimarães (FUG) de Mato Grosso para demonstrar que a entidade, sob a responsabilidade do PMDB, contratou serviços prestados por parentes de dirigentes da legenda (veja aqui). A informação foi obtida a partir de notas fiscais e cheques que constam da prestação de contas do PMDB ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relativa a 2015. Naquele ano, a FUG teve orçamento de R$ 18 milhões.

Segundo o UOL, a FUG em Mato Grosso pagou ao menos R$ 30 mil para que Tania Barteli, mulher do presidente do diretório do PMDB em Cuiabá, Clóvis Cardoso, prestasse serviços de assessoria pedagógica dos cursos à distância oferecidos pela Fundação.

Os pagamentos aconteceram no mesmo ano em que a destinatária foi exonerada do cargo que ocupava na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec) no Governo Silval Barbosa (PMDB).

Para Clóvis Cardoso, a reportagem do UOL não demonstra nenhuma ilegalidade. Ele afirma ainda que a esposa possui comprovada capacidade técnica para prestar o serviço de R$ 30 mil pelo período de seis meses, o que não gera enriquecimento. “Na verdade, o objetivo é bater no PMDB para nos desgastar. O partido é a bola da vez”, declarou em entrevista ao .

Além disso, Clóvis Cardoso lembrou que o curso questionado pelo UOL resultará na emissão de quatro mil diplomas ainda neste ano. “Minha esposa milita no PMDB desde os anos 90 e demonstrou sua capacidade em outras funções públicas. Esses ataques não passam de machismo e tentativa de desqualificar um trabalho sério”, completou.

O presidente da FUG em Mato Grosso, Rafael Bastos, também negou qualquer irregularidade. Disse ao UOL que o fato de Tania Bartelli ser casada com um dirigente do PMDB não teve influência na escolha.

Fundações

A Lei dos Partidos Políticos determina que os partidos mantenham fundações voltadas à formação política, como a Ulysses Guimarães. Cada partido tem uma fundação sob sua responsabilidade, e recebe recursos do fundo partidário para manter a entidade.

O Fundo Partidário, cujo nome oficial é Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, é um montante repassado todos os anos pelo poder público para os partidos formalmente registrados junto ao TSE. Para receber o dinheiro, que serve para atividades partidárias, as siglas devem estar com suas prestações de conta em dia. Em 2015, o fundo distribuiu R$ 867 milhões aos partidos. Só o PMDB recebeu R$ 92,8 milhões.

Apesar de contarem com recursos públicos, os partidos não estão sujeitos à Lei de Licitações e não precisam realizar concorrências públicas para contratar serviços, podendo escolher livremente empresas e funcionários contratados. Procurada pela reportagem do UOL, a direção nacional da FUG não se manifestou. (Com informações do UOL)