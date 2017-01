Governador diz que não há ciúmes, não interfere, mas dá palavra final

Gilberto Leite/Rdnews Governador Pedro Taques, do PSDB, afirma que as indicações feitas pelos partidos aliados PSB, PSD e demais siglas que ajudaram a elegê-lo representam um novo momento da sua administração

Em meio às indicações de partidos para compor o secretariado, o governador Pedro Taques (PSDB) garante que é sua a palavra final de quem ocupa cada cargo. “Não decido sobre indicações, mas decido a competência, honestidade e trabalho de quem vai ocupar o cargo”, explica o tucano.

O chefe do Executivo lembra ainda que as indicações feitas pelo PSB, PSD e demais partidos que ajudaram a elegê-lo representam um novo momento do seu Governo. “Não há crise, não há rusga. O que há é um novo momento e cada dia com seu tempo”, explica o governador referindo-se a possíveis ciúmes entre PSB e PSD.

Durante essa semana, a cúpula do PSD se reuniu para discutir o espaço no governo, assim como as interlocuções entre deputados e secretariado. Um coro defendendo a saída chegou a ser ecoado. No entanto, o presidente estadual do PSD, vice-governador Carlos Fávaro, tratou de acalmar e garantir a permanência da base.

Acerca do espaço do PSD, Taques afirmou que vem conversando com o ex-vereador por Cuiabá, Domingos Sávio, que deverá assumir a secretaria de Ciência e Tecnologia. Outra pasta que está sob o partido é a de Meio Ambiente, dirigida por Fávaro.

Outro partido que deverá ser agraciado é o PP. Taques se reuniu com o presidente estadual da sigla, deputado federal Ezequiel Fonseca, onde foi oferecida a secretaria de Regularização Fundiária a Neri Geller. Entretanto, Neri negou e preferiu ficar na secretaria de Políticas Agrícolas, no ministério da Agricultura. “Estamos conversando com PP independentemente de nomes. O PP está no governo”, garante.