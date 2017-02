Leitão classifica críticas da oposição a Taques como desleais e irrelevantes

Gilberto Leite/Rdnews Para deputado Nilson Leitão, é desleal medir Governo nos 2 anos, mas a oposição está no seu papel

Presidente do PSDB em Mato Grosso, o deputado federal Nilson Leitão classificou com irrelevantes e desleais as críticas ao governador Pedro Taques (PSDB) feitas pelos dirigentes da oposição como o senador Wellington Fagundes (PR) e o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), que classificaram o Governo como fracassado, absolutista e despreparado, durante encontro realizado na manhã desta segunda (13). Segundo Leitão, o grupo liderado por PMDB e PR esteve no poder durante 12 anos e não tem legitimidade para medir o sucesso do governador Pedro Taques (PSDB) em apenas dois anos de gestão.

“É desleal medir o Governo pelos primeiros dois anos. A oposição está no seu papel. Enquanto tentam provocar desgaste, o governador Pedro Taques segue trabalhando para promover melhorias no Estado”, declarou Leitão em entrevista ao .

Além de PMDB e PR, a oposição conta com apoio do PPS, PP, PSC, PCdoB, PTB, PDT e PT. O grupo pretende se fortalecer para 2018 e já cogita três nomes para sucessão de Taques. São eles o próprio Wellington, o secretário nacional de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura Neri Geller (PP) e o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Antonio Joaquim que deve se filiar ao PMDB após a aposentadoria ainda neste ano.

Bloco dos 9 diz que gestão Taques é fracassada e tem 3 nomes para 2018

Para Leitão, a presença do PP na reunião não significa que a sigla comandada pelo deputado federal Ezequiel Fonseca estará na oposição em 2018. “Ezequiel me ligou e esclareceu que não fez ataques oportunistas ao governador. Fez, sim, crítica pontual à saúde no Estado”, pontuou o tucano.

Além disso, Leitão afirmou que o presidente estadual do PSC, deputado federal Victório Galli, também negou que está na oposição. “Os partidos têm direito de fazer oposição. As lideranças podem sim mudar de posicionamento. Agora, duvido que os aliados estejam contra o governador Pedro Taques em 2018”, concluiu.