Leitão diz que gestão Taques habilita reeleição e espera apoio de Mauro

Arquivo Deputado federal Nilson Leitão vê bom desempenho de Pedro Taques na gestão

O presidente estadual do PSDB, deputado federal Nilson Leitão, afirma que com a melhora da economia do Estado e dos índices de educação, saúde e segurança credenciam o governador Pedro Taques à reeleição.

“A crise prejudicou muito, mas o que valerá será o resultado final. O que faltou e está acontecendo até agora é essa comunicação. Superou números da segurança e pavimentação se comparados com outros governos”, disse o tucano.

De todo modo, Leitão pede cautela ao afirmar que o PSDB já trabalha com a reeleição de Taques. Sustenta que é preciso que o governador se concentre apenas na gestão do Estado. “Nós que somos da situação não devemos falar de reeleição. Isso é assunto que tem que ser pauta da oposição. A situação tem que pensar em governar e cuidar das pessoas”, sugere.

O deputado diz ainda que a situação financeira fez com que o Estado tomasse medidas impopulares, no entanto, não acredita que falta habilidade política a Taques. “Tem capacidade enorme de articulação política. A Assembleia, por exemplo, nunca deixou de aprovar projetos encaminhados pelo Executivo”, explica.

Mauro Mendes

Acerca da possibilidade do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) romper aliança com governador e se lançar ao governo em 2018, o dirigente do PSDB avalia que a parceria deverá continuar no próximo pleito. “Entendendo que lealdade é no momento de crise, vamos saber quem são os verdadeiros companheiros. Não tenho dúvida que o PSB estará nesse projeto e nesse que construímos em 2014”, sustenta.

Antes de deixar a vida pública, o então prefeito Mauro negou que esteja pensando em 2018. No entanto, não descarta reeditar a coligação MT Muito Mais (PDT, PSB, PPS e PV), que conseguiu eleger o governador Pedro Taques ao governo, em 2014, então filiado ao PDT, hoje no PSDB. Uma das cogitações de candidatura do ex-prefeito é a busca pelo Senado, que em 2018 terá duas vagas abertas.