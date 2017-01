Leitão inicia alinhamento político e diz que Rêmora não afeta reeleição

Gilberto Leite/Rdnews Presidente do PSDB no Estado, deputado federal Nilson Leitão diz que Operação Rêmora é problema que está na justiça, é uma operação como as outras, mas não deverá comprometer uma reeleição

Pensando nas eleições de 2018, o Presidente do PSDB em Mato Grosso, Nilson Leitão, começa a realizar alinhamentos políticos no Estado. Em visita a Sinop, o tucano se reuniu com a prefeita Rosana Martinelli (PR) e, garantiu emendas que irão beneficiar o município. Com o início das gestões, ele pretende estreitar os laços com outros líderes partidários para fortalecer seu grupo político. “Nós vamos tentar manter o mesmo grupo de 2014, trazendo mais alguns agregados e eu acredito que nós teremos o maior grupo político na reeleição”.

Sobre uma possível candidatura de Mauro Mendes (PSD) ao governo do Estado, Leitão acredita que o social-democrata não irá se indispor com o governador, mas que o partido tem todo o direito de indicar um nome a concorrer a eleição. “O Mauro é de outro partido, ele tem uma boa relação com o governador Pedro Taques. Eu acredito nessa lealdade e na amizade dos dois, mas é um direito que ele tem, ele está em outro partido e lá ele pode ser consagrado e disputar a eleição”, disse o tucano.

Já sobre a recandidatura do governador Pedro Taques (PSDB), Nilson garante que mesmo após o escândalo da Operação Rêmora, as investigações não comprometem uma reeleição. “É um problema que está na justiça, uma operação como as outras, mas eu acredito que isso não compromete uma reeleição”, concluiu.

Operação Rêmora

A primeira fase da Operação Rêmora foi deflagrada em maio de 2016, quando 39 mandados de busca e apreensão, coercitiva e prisão foram expedidos para averiguar a existência de fraudes em licitações de obras da Seduc. Os casos ocorreram no governo Taques, que declarou apoio à Pemínio Pinto (PSDB), ex-secretário estadual de Educação, que seria o chefe da organização criminosa. Ele foi preso durante a 2ª fase da operação, em julho do ano passado.

No decorrer das investigações, Permínio confessou fazer parte do esquema. Além disso, os empresários Giovanni Guizardi e Alan Malouf - que chegaram a ser presos durante as investigações - após acordos de delação, citaram que Taques teria sido beneficiado em esquema de caixa dois, que teria financiado sua campanha ao governo em 2014, com aportes de R$ 10 milhões. O governador nega.