Neri recusa convite de Taques para assumir Seaf e prefere ficar no Mapa

Davi Valle/Rdnews Principal motivo de Neri Geller para recusar a pasta estadual seria o fato de o ministro Blairo Maggi, presidente do PP, partido de Neri, ser contra a sigla assumir cargos na administração de Pedro Taques

O secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller (PP), recusou o convite feito pelo governador Pedro Taques (PSDB) para assumir a secretaria estadual de Agricultura Familiar (Seaf). “Analisei durante esse final de semana e tem 98% de possibilidade de que não vá. Sinto que posso ajudar mais no ministério”, explica o progressista ao .

Taques lançou convite a Neri na semana passada, quando ambos se reuniram, juntamente com o presidente estadual do PP, deputado federal Ezequiel Fonseca. Neri chegou até a mostrar um entusiasmo, no entanto, foi convencido a ficar no Mapa. “Não fechei as portas. Ainda vou conversar com Blairo”, explica o ex-ministro do Governo Dilma Rousseff (PT).

Nos bastidores, a informação é que o ministro Blairo Maggi (PP) é o principal empecilho de Neri para assumir a pasta estadual. Isso porque, Blairo é contra o PP ocupar cargo no governo Taques. Além disso, o secretário de Políticas Agrícolas é braço direito do senador licenciado no ministério.

Nessa mudança de perfil de secretariado, de técnico para político, Taques tem contemplado inúmeros partidos que o ajudaram a eleger em 2014. O PSB é um dos partidos mais favorecidos com as mudanças. Isso, inclusive, gerou “ciúmes” no PSD, do vice-governador Carlos Fávaro. Os deputados estaduais ameaçam, até, deixar a base, caso o partido não seja contemplado com mais espaço na administração.