Partido Novo defende Estado menor e abre mão de R$ 1 milhão de fundo

Facebook Servidor Anderson Iglesias é um dos lideres do Partido Novo em Mato Grosso

O Partido Novo, fundado em 2015, possui 100 filiados em Mato Grosso, com meta de chegar a junho com 600 associados. Até o fim do ano, o objetivo é dobrar para 1,2 mil, visando a implementação do diretório estadual. Enquanto isso, o grupo é tocado por uma comissão provisória com sete pessoas, sendo um deles o servidor público estadual Anderson Inglesias, 31 anos.

Para ingressar no Novo, segundo Anderson, o interessado precisa ser ficha limpa e passar por um processo seletivo. O primeiro teste é responder a quatro perguntas, sendo uma delas, o porquê deseja filiar-se ao partido - veja aqui. “Depois é feita uma prova sobre o estatuto do Novo para filtrar aquelas pessoas que não leram sobre o partido”, pontua o integrante e acrescenta ainda que quando aprovado é feita a convenção para filiação.

Em relação a ideologia partidária, Anderson evita uma rotulação do Novo sobre posição de direita ou esquerda e diz que a agremiação luta pela defesa do Estado menor com foco nas políticas públicas básicas. Além disso, o partido é favorável a redução dos impostos, bem como a liberdade para que os indivíduos prosperem. “Mais liberdade em acordos entre patrão e empregado. A discussão sobre a previdência, por exemplo, o cidadão tem que ter liberdade em optar se deseja contribuir ou não, precisa ter livre arbítrio”, explica o integrante do diretório provisório ao .

Nessa linha, o integrante do Novo pontua que rotular partidos de esquerda, direito ou centro empobrece o debate. Sustenta que o partido não é linear, mas lembra que algumas ideias defendidas pelo partido criado recentemente podem se encaixar em determinadas ideologias. “Se o conceito de Estado menor é de direita o novo se encaixaria. Temos nossa ideia e as pessoas avaliam. Novo tem filiados de todos os perfis, conservador e liberal, o que engrandecem os debates internos”, avalia.

Questionado sobre figuras consideradas da direita conservadora como deputadas federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e o presidente dos EUA, Donald Trump, o dirigente afirma que o parlamentar é político de carreira, o que vai de encontro com os pensamentos da sigla. “Não acreditamos em salvador da pátria. Acreditamos em ideias a longo prazo”, justifica.

2018

Atualmente sem representante com mandato em Mato Grosso, o Novo deve ter integrantes na disputa ao cargo de deputado federal e até senador nas eleições de 2018. O partido defende também a não coligação e o não carreirismo, podendo se reeleger apenas uma vez para o mesmo cargo, depois poderia sair para outro cargo.

Em Mato Grosso, entretanto, não deve ter candidato à Assembleia, pois o diretório local ainda não tem condições de fiscalizar os eleitos como o estatuto prevê.

Contra Fundo Partidário

O Fundo Partidário é a fonte de renda dos partidos no Brasil, alimentada com verba pública. O Partido Novo é contra a utilização do fundo e, segundo Anderson, a sigla sobrevive de doações de R$ 30 feitas pelos filiados ou apenas aqueles que não têm interesse de ingressarem no partido, mas querem ajudar de alguma forma.

"Nacionalmente o partido tem quase R$ 1 milhão do fundo que está numa conta que não vamos utilizar. A Justiça e o governo disseram que não podemos doar em razão de caracterizar compra de voto. Queremos devolver ao Tesouro Nacional, no entanto, as autoridades não sabem como proceder", explica.

Saúde e Educação

Em relação às principais demandas da população, Anderson explica que o Novo defende a construção de novos hospitais particulares para suprir a demanda da população. A mais carente teria disponível um voucher dado pelo governo para receber o atendimento. “Tudo isso com fiscalização rigorosa para evitar a corrupção. Caso seja constatada, o hospital é excluído do convênio”, sustenta. Na mesma linha, o partido defende a construção de creches em Parceria Público-Privada (PPP).