Projetado pelo PP, Blairo vê corrida à Presidência difícil; projeto é reeleição

Gilberto Leite Ezequiel Fonseca, presidente do PP estadual, tem visão otimista com disputa à presidência e reforça que o partido tem um ministro forte porque Blairo realiza bom trabalho no Ministério da Agricultura

O ministro da Agricultura, senador licenciado Blairo Maggi (PP), está sendo projetado pela sigla como possível candidato à Presidência da República, em 2018. Ele também poderia compor a majoritária como candidato a vice-presidente. O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) cogita essa possibilidade, por considerar que Blairo tem prestígio no cenário nacional. Blairo Maggi, no entanto, afirma que não há nenhum projeto para ele compor chapa majoritária em 2018, destacando que o PP não é um partido grande e que talvez não consiga imprimir um nome para a corrida à Presidência da República.

“Claro que o partido deseja , ele quer se apresentar, mas eu não creio que uma candidatura nascida no PP pudesse arrastar os outros partidos. Isso é possível acontecer? Sim, se todos os astros se alinharem, se tudo der certo, pode virar, mas eu acho, muito, muito difícil. Vamos deixar as coisas acontecerem”, disse comentando sobre as especulações e deixando claro que seu foco é a candidatura pela reeleição ao Senado.

Já a visão de Ezequiel é mais otimista. “O partido Progressista, a nível nacional, tem uma grande expectativa de ter um nome para a majoritária nacional. Então, existe a possibilidade? Existe. Vamos ter de construir, que trabalhar”, comentou o deputado federal durante encontro do PP, na manhã desta sexta (11).

Ezequiel reforça o fato de que o PP tem um ministro e que a figura de Blairo Maggi é forte, porque tem desempenhado bom trabalho no Ministério da Agricultura. “Blairo está em um momento ímpar. Ele, como ministro, está sendo um dos melhores, está abrindo as portas do Brasil para exportações e importações e ele é um nome bem visto dentro do quadro nacional”, complementa.

Nesta linha, Ezequiel, comenta que o PP está analisando o resultado das eleições municipais e se prepara para o próximo pleito, afirmando, mas sem citar nomes, que muitos deputados querem migrar para sigla. “Eu prefiro não revelar ainda, mas pelo menos quatro deputados estaduais e também um deputado federal, demonstraram a vontade de participar da sigla progressista”, comenta.