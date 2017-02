PSD ajuda prefeito da sigla e destina R$ 300 mil em emendas da bancada

Assessoria Dirigentes do PSD se reuniram ontem para debater maneiras de ajudar Campo Novo do Parecis

Os deputados estaduais do PSD e o vice-governador Carlos Fávaro se reunir com o prefeito de Campo Novo do Parecis Rafael Machado, que é correligionário, para discutir ações para auxiliar o município. Após a reunião realizada na segunda (13), ficou definida uma frente de trabalho que irá priorizar três ações:

A primeira será a destinação de 50 mil litros de combustível [diesel] para abastecer o maquinário que atua no local atingido e, assim, minimizar o efeito da água e fazer a drenagem do lodo e da lama acumulados.

Também faz parte das ações, a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil de cada um dos seis deputados estaduais do PSD, totalizando R$ 300 mil. A bancada na Assembleia é formada por Gilmar Fabris, Pedro Satélite, Zé Domingos Fraga, Leonardo Albuquerque, Ondanir Bortolini, o Nininho e Wagner Ramos.

A emenda deve ser feita via Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) e destinada à recuperação de pertences de uso básico das famílias prejudicadas pelo temporal como a aquisição de móveis e eletrodomésticos

A terceira frente atuará na solicitação de uma equipe técnica para ir in loco diagnosticar e elaborar um projeto que permita solucionar a questão da drenagem em bairros como o Jardim das Palmeiras.

“Seja por meio de uma equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) ou em conjunto com outras secretarias, o nosso objetivo é procurar alternativas para evitar futuros alagamentos na região”, explicou Fávaro, que é titular da Sema e também presidente do PSD em Mato Grosso.

Recursos Federais

De Brasília, o senador José Medeiros (PSD) e o deputado federal Tampinha (PSD) também participaram das decisões. Neste momento, buscam o apoio emergencial do governo federal em prol da autorização para o Decreto de Calamidade Pública para Campo Novo do Parecis.

Chuvas

Segundo o setor de monitoramento da Defesa Civil, as precipitações só devem reduzir a partir de quinta (16). Até lá, todos os dias devem apresentar 95% de probabilidade de chuva.

Alagamento

Ocorre que Campo Novo do Parecis (a 444 km de Cuiabá) foi atingido por fortes chuvas desde a última quinta (09). Em três dias, o temporal alagou casas e ruas na cidade atingindo cerca de três mil pessoas e deixando 700 desabrigados, conforme dados divulgados pelo Governo do Estado.

O alagamento somou 310 milímetros de chuva, mais do que o previsto para o mês inteiro. O bairro mais afetado foi o Jardim das Palmeiras, onde fica o local que recebe a água pluvial daquela região, chamada “Piscinão”, que não suportou o volume recebido e transbordou, atingindo casas, comércios e instituições. (Com Assessoria)