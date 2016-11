PSD diz que não quer cargo, mas vai enviar lista a Taques e cobra diálogo

Rafaella Zanol Na reunião com Taques o presidente do PSD-MT, vice Fávaro; deputados Nininho, Zé Domingos, Fabris, Leonardo, Pedro Satélite e Wagner Ramos; suplente Meraldo e presidente da AGER, Eduardo

A bancada estadual e os líderes do Partido Social Democrático (PSD) se reuniram com o governador Pedro Taques (PSD) na manhã dessa quarta (23) para, segundo a legenda, reafirmar o compromisso de lealdade à administração estadual e realinhar estratégias que ampliam o espaço de atuação da sigla, dentro do Governo do Estado.

Participaram do encontro o presidente estadual do PSD, vice-governador Carlos Fávaro; os deputados estaduais José Domingos Fraga, Gilmar Fabris, Ondanir Bortolini (Nininho), Leonardo Albuquerque, Pedro Satélite e Wagner Ramos; o suplente de deputado estadual Meraldo Sá; e o presidente da AGER, Eduardo Moura.

Conforme explicou Carlos Fávaro – que também é secretário de Estado de Meio Ambiente – é importante ampliar o diálogo com os partidos que compõem a base aliada do governo Pedro Taques, em especial, o espaço de atuação e articulação oferecido ao PSD, que tem a maior bancada da Assembleia.

Com seis deputados estaduais, o PSD destaca que é fundamental na discussão de temas de interesse do Estado e pode ser decisivo na aprovação de pautas relevantes como as reformas tributária e administrativa, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2017, que devem ser encaminhadas pelo governador até o próximo mês ao Legislativo.

Para oficializar o pleito, os deputados protocolizaram uma “pauta positiva” junto ao governador Pedro Taques. A Agenda Positiva traz uma série de sugestões com o objetivo de aprimorar as ações do executivo, ampliando os resultados e benefícios à população.

Entre as propostas, estão a melhoria na comunicação entre o Governo e a Bancada Estadual, pois a falta de diálogo e de informações estariam prejudicando a atuação dos parlamentares que ficam sem condições de esclarecer questionamentos e rebater críticas. Para este pleito, o governador já determinou que a nova chefe de gabinete, Ana Rosa Fagundes, seja a interlocutora e repasse as informações em tempo hábil.

Numa avaliação geral, o vice-governador disse que o encontro foi frutífero e muito positivo. “Ponderamos sobre melhorias que precisam ser seriamente consideradas para a eficiência das ações, e o governador se comprometeu em analisar as colocações e encontrar junto com os deputados as melhores soluções”.

Ao sair da reunião, Fávaro, Wagner Ramos e Gilmar Fabris foram enfáticos em dizer que não solicitaram cargos e nem indicaram nomes para o secretariado. “O governador tem total liberdade para apontar o espaço que ele quer para o partido, não estamos loteando o governo, muito ao contrário, somos soldados fiéis e essa foi uma das razões desta reunião: ratificar nossa lealdade ao governador Pedro Taques”, ponderou Carlos Fávaro.

Na proposta de ampliação de espaço à sigla, os parlamentares defenderam que o governador aponte as áreas específicas onde gostaria que o partido atuasse, de maneira estratégica. Diante desse apontamento, o PSD formatará uma lista tríplice de indicações para livre escolha do governador, sem imposições.

“Não viemos impor nomes ou cobrar cargos e secretarias, viemos nos colocar à disposição do governador e do estado de Mato Grosso. O PSD sempre participou efetivamente da base e achamos que chegou a hora de buscar novos espaços no sentido de ampliar nossa contribuição à gestão Pedro Taques”, disse o deputado Leonardo Albuquerque.

Além de ampliar o diálogo com os partidos e líderes partidários, também consta das propostas o pagamento das emendas parlamentares, melhorias na interlocução entre a Casa Civil e Assembleia Legislativa, e o repasse do duodécimo aos poderes. (Com Assessoria)