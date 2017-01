PSD faz relatório com erros e acertos a Taques e reivindica ficar na Sema

Assessoria Cúpula do PSD fez reunião que iniciou ontem e adentrou a madrugada de hoje

Após cinco horas de reunião adentrando a madrugada desta terça (17), a cúpula do PSD apresentará um relatório ao governador Pedro Taques (PSDB) contendo os erros e acertos da gestão. A interlocução entre deputados e secretariado do governo continua sendo a principal “falha” na visão dos social-democratas. O espaço na administração também foi debatido.

No encontro realizado no gabinete do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), o presidente estadual do partido, vice-governador Carlos Fávaro, garantiu a permanência à frente da secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema) pelo menos até a conclusão dos trabalhos iniciados por ele, como a modernização do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A manutenção de Fávaro foi uma solicitação dos cinco deputados estaduais.

Conforme o deputado Leonardo Albuquerque, o trabalho desenvolvido pelo vice-governador foi elogiado pelos parlamentares e, por isso, houve o pedido da permanência, que também marcaria território do PSD no governo, podendo até ser substituído por outro nome da legenda.

A sigla também almeja ocupar a secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), sendo cotado ao posto o ex-vereador por Cuiabá Domingos Sávio. Em outra oportunidade, Leonardo foi convidado, mas recusou. Além dessas pastas, a legenda também pretende a direção de alguma autarquia com preferência pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat).

O deputado diz ainda que nada mais justo a legenda ter participação no governo, uma vez que ajudou a elegê-lo, no entanto, o PSD iniciou como oposição ao governo. “Temos compromisso com governo, com a base. Queremos nosso espaço partidário e temos excelentes quadros para isso. Entendemos a crise e estamos aqui para contribuir e ser participativo”, explica ao .

O PSD migrou para a base após o vice-governador Cárlos Fávaro assumir o diretório estadual da sigla em Mato Grosso, sendo que, quando eleito, ele era do PP. Em 2014, quando Taques conquistou o Paiaguás, o PSD tinha como candidata ao governo Janete Riva, esposa do ex-presidente da Assembleia, José Riva, considerado até então cacique da legenda e adversário político de Taques.

O deputado estadual explica ainda que todos os dirigentes estão na mesma linha de sempre buscar o diálogo para que as ações do governo funcione. “Ficaremos num ambiente onde tem respeito e possibilidade de colaborar com maturidade”, ressalta o social-democrata.

A reunião contou com a presença do vice-governador Carlos Fávaro; os deputados Nininho, Leonardo Albuquerque, José Domingos Fraga, Pedro Satélite e Wagner Ramos; o vereador Toninho de Souza; o ex-vereador Domingos Sávio; o presidente da AMM, Neurilan Fraga; e outros correligionários.

Descontente com falta de espaço, PSD cogita romper com Taques e deixar base

Líder do governo

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal’Bosco (DEM), criticou a posição do PSD em cobrar mais espaço. “Se alguém quiser se mandar (sair da base) está autorizado. Mas tenho conversado com os deputados do PSD e não vejo problema entre eles e o governo. Mas cada cabeça é uma sentença”, avalia.

Dilmar aponta ainda que o PSD já tem espaço, haja vista que ocupa a vice-governadoria e a Sema, uma das principais pastas do Executivo estadual. “Todo mundo quer espaço. Mas só temos um governo. O DEM, por exemplo, foi fiel ao Governo Taques. O PSD veio depois. Temos que nos agregar ao projeto de reeleição de Taques”, salienta.