PSD nega filho de Satélite indicado ao Intermat, mas fontes confirmam

Cúpula estadual do PSD nega descontentamento pela recusa de Andrigo Wiegert no Intermat

A executiva estadual do PSD nega que o descontentamento com o governo estadual tenha sido motivado pelo fato de o governador Pedro Taques (PSD) ter refutado a indicação do filho do deputado estadual Pedro Satélite para presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat).

Em nota, afirma que a notícia que considera inverídica foi levada aos meios de comunicação com objetivo de induzir profissionais e leitores ao erro.

Entretanto, a indicação de Andrigo Wiegert à presidência do Intermat foi confirmada ao por fontes graduadas do próprio PSD. Ambas pediram sigilo justamente para evitar constrangimentos perante aliados e correligionários.

Com a negativa de nomear Andrigo, Taques acabou confirmando Cândido Teles para presidir o Intermat. Assim, garantiu espaço na administração estadual ao DEM do líder do governo na Assemleia Dilmar Dal Bosco e dos ex-governadores Júlio Campos e Jayme Campos.

Na nota, a executiva estadual do PSD lembra que tem buscado reconhecimento e legítimo espaço para contribuir com o governo em crise. Por isso, os integrantes da sigla reivindicam a manutenção do vice-governador Carlos Fávaro na secretaria estadual de Meio Ambiente e querem indicar o ex-vereador por Cuiabá Domingos Sávio para substituir Luzia Trovo, na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec). O pacote ainda inclui o apoio de Taques à indicação do deputado estadual Zé Domingos Fraga ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Veto a filho de Satélite no Intermat é estopim da crise entre Taques e PSD

Para justificar o posicionamento, o PSD alega ser um dos partidos que mais cresceu nos últimos anos. Sustenta ainda que possui quadro político e técnico à disposição de Taques.

