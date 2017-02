Tenho 45 anos e nunca fui parar em delegacia, diz Lúdio em desagravo

O médico Lúdio Cabral, em ato de desagravo organizado pelo PT na noite desta segunda (20), na sede do Sintep-MT, desabafou sobre sua condução coercitiva por agentes da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra Administração Pública (Defaz), durante a deflagração da 5ª etapa da Operação Sodoma, há uma semana. Em discurso bastante aplaudid

Volney Albano Militância do Partido dos Trabalhadores presta solidariedade a Lúdio Cabral conduzido à força na 3ª

o pela militância, o petista declarou que em 45 anos nunca tinha ido parar em delegacia de polícia por manter postura pacificadora.

“Eu tinha até vontade de parar numa delegacia para contar para nossos netos que nós lutamos, mas sempre fui dos pacifistas, sempre fui dos pacificadores. No movimento, eu era sempre o que fazia todo esforço para não deixar ninguém apanhar da policia, para não deixar nada de ruim acontecer”, disse Lúdio, diante de dezenas de correligionários e representantes dos movimentos sociais que foram no ato de desagravo para prestar solidariedade.

Lúdio também disse ter sentido “tristeza e dor” por ser conduzido coercitivamente pelos agentes da Defaz. Além disso, fez questão de ressaltar que os polícias que foram até sua residência para cumprir mandado de busca e apreensão o trataram com toda educação possível.

“Olha a coincidência, um dos agentes de polícia é filho de um senhor que faleceu há poucas semanas lá em Mimoso, que foi atendido por mim no Posto de Saúde de lá. Quando estava lá na minha casa fazendo a busca e apreensão, perguntou: Espera aí, é aqui que o Lúdio mora? O Lúdio mora numa quitinete?”, completou o petista.

No ato de desagravo, Lúdio descreveu sua atual residência como uma sala com diversas caixas espalhadas pelo chão, com dois colchões, um televisor e uma geladeira. Depois, afirmou que as pessoas que tentam envolvê-lo com quadrilha que desviou recursos públicos sequer conhecem sua situação de vida.

“Os títulos das matérias de todos os sites e jornais fazem parte de uma narrativa que sustentou a tal da condução coercitiva que eu sofri naquela terça, da que Lúdio participou de esquema que desviou milhões do governo do Estado para pagar dívida de campanha de 2012, dívidas de combustível”, reclamou.

O petista também disse que escolheu viver sem luxo a partir do momento em que ingressou na faculdade e fez a opção de ser médico para se dedicar à saúde pública.

Ainda falando sobre seu estado financeiro, Lúdio afirmou que escolheu viver sem luxos. Segundo Lúdio, seu patrimônio se resume ao carro, que está na oficina com a suspensão quebrada, já que deixou a casa para a psicóloga Ana Regina Ribeiro após a separação.

Para finalizar, Lúdio reclamou que sofre as conseqüências da condução coercitiva até quando vai à padaria para tomar café. Sustentou ainda que sua campanha em 2012, quando disputou a Prefeitura de Cuiabá, foi bastante modesta.

“Fizemos uma campanha em 2012 muita modesta, assim como sempre fazemos. Tínhamos uma aliança nacional. Houve um momento que essa campanha alcançou um engajamento da população muito forte e mobilizou um conjunto de apoiadores que deram a essa campanha um tamanho ao qual não estávamos acostumados”, conclui.

Presenças

Entre os presentes estavam o prefeito de Juína, Altir Peruzzo (PT); o deputado estadual Allan Kardec (PT); a chefe de gabinete do deputado estadual Valdir Barranco (PT), ex-secretária estadual de Educação Rosa Neide Sande; a representante do deputado federal Ságuas Moraes (PT), Dejany Cristina Pereira; o membro da direção estadual do MST Antônio Carneiro; o presidente da Associação Mato-grossense dos Estudantes (AME), Juarez França; o membro da direção estadual da CUT Robson Ciréia; o presidente do PCdoB de Cuiabá, Miranda Muniz; o presidente do PT de Cuiabá, Ednilson de Carvalho; a vice-presidente do PT de Mato Grosso, Enelinda Scala, e o presidente da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias (Abraço), Geremias dos Santos. Membros de sindicatos, movimentos sociais e religiosos também participaram do ato.

Nos discuros, todos condenaram o que classificam como politização de setores da Justiça de Mato Grosso. Além disso, condenaram a condução coercitiva, pois Lúdio não foi intimado e poderia ter sido convidado a prestar informações na Defaz.

Sodoma 5

A 5ª Etapa da Operação Sodoma foi deflagrada na última terça (14 ) e investiga desvio de R$ 1,7 milhão do Governo do Estado. Supostamente, o valor foi utilizado para pagar despesas de campanha eleitoral de 2012, quando Lúdio disputou a Prefeitura de Cuiabá com o advogado Francisco Faiad (PDMB) como vice.

Faiad foi preso preventivamente, mas conseguiu habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça (TJ). Neste momento, aguarda a expedição do alvará de soltura para deixar o quartel do Corpo de Bombeiros, onde está detido devido à prerrogativa da advocacia.