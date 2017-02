2 assaltam farmácia com arma de brinquedo e populares os detêm

Dois menores de 15 e 17 anos foram detidos por populares, após assaltarem a farmácia Pague Menos localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, na noite dessa terça (21). Os suspeitos usaram simulacro de uma arma de fogo na ação.

Segundo relatos dos funcionários no boletim de ocorrência (2017.62924), os dois adolescentes anunciaram o assalto e empregaram de extrema violência com as pessoas que estavam no estabelecimento. Nervosos, os bandidos trancaram os clientes e funcionários na loja, e durante toda a ação criminosa ameaçaram atirar contra as pessoas.

Com toda a movimentação vários clientes de um supermercado instalado em frente à farmácia viram que algo estava errado e foram até o local. Conforme a ocorrência, um homem percebeu que a arma que estava em poder de um dos assaltantes não era verdadeira.

Na sequência, um grupo de pessoas interviu e conseguiu realizar a detenção dos dois menores. A dupla, assim com dinheiro e joias roubadas da farmácia, foram encaminhados para a Central de Flagrantes.