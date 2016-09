2 atiram em PMs e fazem reféns após assalto à agência dos Correios

Dois policiais militares foram alvejados, na tarde desta quinta (1º), após troca de tiros com dois bandidos que assaltavam uma agência dos Correios, em Rosário Oeste (a 128 km de Cuiabá).

Conforme informações, no momento em que os assaltantes deixavam a agência, os policiais chegaram e houve confronto. Um PM foi alvejado no pé e o outro no braço. Os bandidos fizeram um homem e uma mulher de reféns e usaram a viatura para fugir do local.

Na fuga, foram até a zona rural, deixaram o veículo e os reféns e seguiram a pé pelo matagal. Ainda não há informação se os assaltantes levaram dinheiro ou objetos da agência. O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado na tentativa de encontrar os meliantes.