2 bandidos morrem em troca de tiros contra PM; 1 está preso e 2 foragidos

Dois bandidos foram mortos após confronto com a Polícia Militar, na madrugada desta quinta (10), na região de Porto de Fora, em Santo Antônio de Leverger. Eles estavam com outros quatro homens que assaltaram uma fazenda.

No roubo a quadrilha levou uma caminhonete L 200 e um motor gerador. Conforme a Polícia Civil do município, as vítimas acionaram a PM, que iniciaram ronda na região a fim de encontrar os bandidos. No caminho encontraram um deles que estava na caminhonete, que informou que os demais estavam em um Corolla prata.

Com as informações, duas equipes da PM fizeram buscas e quando encontraram os bandidos tentaram fazer uma barreira, contudo, os assaltantes saíram do veículo atirando contra os policiais. Na troca de tiros dois morreram e um foi ferido e levado ao Pronto-Socorro de Cuiabá, onde permanece internado.

Os outros fugiram pelo matagal e, segundo a Polícia Civil, também podem ter sido alvejados. Na ação duas armas foram apreendidas. A polícia de Santo Antônio de Leveger ainda procura os foragidos.