2 homens morrem após colisão de motos na BR-364 próximo a Jangada

Duas pessoas identificadas como L. M de C, de 43 anos, e S. A. C, de 53 anos, morreram em um acidente envolvendo duas motos na BR-364, próximo a Jangada, na madrugada deste domingo (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aparentemente as motos colidiram de frente e as pessoas morreram ainda no local. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

A Rota do Oeste, concessionária que administra a via, informou que foi acionada por volta das 1h50, e que a pista precisou ser interditada, sendo o tráfego desviado pela lateral. A batida aconteceu no Km 496 da rodovia. Uma das motos envolvida no acidente é uma Honda CB/300 R, da cor vermelha, e tem emplacamento de Várzea Grande. A outra é uma Honda/CG 150 Fan, também vermelha, com emplacamento de Cuiabá.