2 jovens são executados próximos à igrejas em MT; polícia apura casos

Facebook Jovem identificado como Jhonatan Molina foi encontrado morto perto de uma igreja em Matupá

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto na madrugada desta quinta (29), em uma propriedade rural localizada na rodovia MT-322, próximo a Matupá. De acordo com a família da vítima, que foi ouvida pela polícia, ele saiu de casa e ia para uma igreja quando desapareceu. A vítima foi identificada como Jhonatan Molina.

Segundo a Politec, o corpo do jovem foi encaminhado para uma funerária em Peixoto de Azevedo e deverá ser levado para o IML de Lucas do Rio Verde, onde passará por necropsia ainda nesta tarde.

De acordo com o delegado Claudemir Ribeiro de Souza, titular da delegacia de Matupá, o jovem era usuário de drogas e frequentava a igreja há pouco porque estava tentando se libertar do vício.

O delegado explicou ainda que Jhonatan foi encontrado por trabalhadores rurais perto da porteira de uma fazenda na região. O corpo estava com uma marca de tiro e ainda aparentava ter sofrido golpes de faca. Alguns colegas de Jhonatan deixaram mensagens, no Facebook, homenageando a vítima.

Outro caso

O adolescente I.F.L.S., de 14 anos, foi executado a tiros na noite dessa quarta (28), em frente a uma igreja, no setor Jardim Vitória, em Confresa, na região do Norte Araguaia. Segundo a Polícia Civil, o menor foi alvejado na cabeça, costas e em uma das pernas.

De acordo com relato de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 22h, em frente à Igreja Presbiteriana. Eles ouviram vários disparos e saíram para verificar o que estava acontecendo, quando avistaram dois homens em uma motocicleta Honda Biz.

I.F.L.S. ainda recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar a motivação do crime.

Pessoas que residem nas imediações onde ocorreu o homicídio serão ouvidas para colaborar com as investigações. A polícia não tem informações se o adolescente tinha envolvimento com drogas ou outros tipos de crimes. (Com informações da Agência da Notícia)