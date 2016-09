2 policiais civis são baleados durante tentativa de assalto em Cuiabá

Dois policiais civis do Estado foram baleados em tiroteio

Dois policiais civis foram baleados na madrugada desta sexta (29). Eles estavam numa motocicleta na Avenida Oátomo Canavarros, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.

A tentativa de roubo aconteceu nas proximidades do espaço cultural Sesi Papa.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais identificados como Emerson Peti e Thiago Fabiano Dotra estavam na motocicleta e, ao desacelar o veículo para passar num cruzamento, os dois foram surpreendidos por dois homens aparentando ter de 17 anos a 20 anos anunciando o assalto, com uma pistola ponto 40.

Os policiais reagiram à tentativa de roubo dando início ao tiroteio. A arma de um deles, uma pistola da marca Imbel, teria falhado na ação.

O policial Thiago acabou sendo atingido nas pernas e não corre risco de vida.

Já Emerson teria levado três disparos tiros nas regiões do tórax, braço e perna, sendo internado no pronto-socorro de Cuiabá em estado grave e passa por cirurgia.

Quando os dois assaltantes perceberam que estavam tentando roubar a motocicleta preta com dois policiais fugiram pelo matagal.

As polícias Civil e Militar estão mobilizadas e fazem buscas na região do Morada do Ouro.