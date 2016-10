2 são presos com 68 kg de pescado ilegal, arma e munições em Torixoréu

Policiais do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), em conjunto com o 5º Comando Regional, prenderam dois homens que estavam em posse de 68 kg de pescado ilegal, em Torixoréu. Os suspeitos estavam em posse de uma arma calibre 38 e 231 munições de diversos calibres.

A ação ocorreu nessa quinta (27), durante uma operação na MT-100, no município. A dupla foi presa em atitude suspeita transitando em uma caminhonete, e durante a busca no interior do veículo foram encontrados o pescado, o revólver e as munições, além de apetrechos destinados à caça e pesca, como rede de arrasto, canivetes e lanternas de cabeça.

Os suspeitos A.B.O., de 51 anos e B.D.F.O., de 22 anos, foram detidos e autuados em flagrante pelos crimes de porte irregular de arma de fogo e pesca predatória em período proibitivo. (Com Assessoria)