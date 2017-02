2 são presos por furto em loja que revende automóveis em Cuiabá

Reprodução Suspeitos Paulo Henrique Neves e Mário Figueiredo são presos por furto à concessionária

A Polícia Militar prendeu na noite dessa segunda (6) os suspeitos Paulo Henrique Neves, de 28 anos, e Mário Figueiredo e Silva, de 34, pelo envolvimento em um furto a uma revendedora de automóveis localizada na avenida Carmindo de Campos praticado durante a madrugada.

Segundo a PM, Paulo Henrique invadiu o escritório do estabelecimento por volta das 4h40 de domingo e furtou um tablet, um notebook e um botijão de gás. Toda a ação criminosa foi registrada pela câmera de segurança.

O furto só foi percebido pelo proprietário da revendedora de veículos pela manhã. Ele comunicou o fato à Policia Militar e forneceu as imagens do circuito interno de segurança.

Com informações e as características do suspeito Paulo, os policiais intensificaram as buscas durante todo o dia. Ele foi localizado e preso próximo à base da PM da avenida Beira Rio no início da noite.

Questionado, o rapaz acabou confessando ter cometido o furto e afirmou que os materiais levados estavam na casa de Mário Figueiredo. A PM foi até o endereço e conseguiu recuperar apenas o tablet. Os dois homens envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes e entregues à Polícia Civil.

Assista, abaixo, momento em que dupla age em empresa.