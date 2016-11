2 são presos suspeitos de furtar envelopes de caixas eletrônicos

Objetos apreendicos com a dupla

Dois homens foram presos nesse domingo (27) suspeitos de "pescar" dinheiro e envelopes de depósitos de dentro de caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) em Barra do Garças.

A dupla foi flagrada por clientes e identificada pelo sistema de monitoramento interna do banco, que denunciou o fato à Polícia Militar.

Segundo o delegado de plantão na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças, Antonio Moura, os suspeitos Arlison dos Santos Batista e Augusto Gouveia de Souza, residentes em Brasília, foram presos com R$ 3,7 mil em espécie e R$ 3 mil em cheques, além de um artefato que consegue recolher os envelopes do interior das máquinas.

Essa não foi a primeira ação dos ladrões em Barra do Garças. No dia 21, Arlison e Augusto passaram pela cidade e agiram na agência do Sicredi, de ontem furtaram um envelope com cheques depositados pelos clientes.

De Barra, eles seguiram para Rondonópolis e Primavera do Leste e retornaram à cidade para dar sequência aos furtos.

Os policiais militares apreenderam, além de dinheiro, cheques e do artefato para os furtos, sete cartões de crédito, dois celulares e um veículo Peugeot.