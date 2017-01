2 tentam assaltar churrascaria e cliente impede com tiros; 1 é preso

O jovem Y.T.M. C, de 21 anos, e um comparsa ainda não identificado invadiram uma churrascaria localizada na avenida Fernando Correa da Costa, na região do Coxipó, em uma tentativa de roubo, mas foram impedidos após um cliente perceber a ação criminosa e efetuar um disparo em direção dos bandidos, na noite dessa terça (3). A Polícia Militar fez rondas na região e conseguiu prender um dos assaltantes.

Segundo o boletim de ocorrência (2017.3493), a tentativa de roubo aconteceu por volta das 22h40. Dois rapazes, um deles aparentando ser menor de idade, renderam um dos seguranças do estabelecimento apontando uma pistola para ele.

A dupla chegou a entrar no salão onde ficam os clientes, entretanto, foram recebidos com um disparo de arma de fogo efetuado por uma das pessoas que estavam no local. Os dois criminosos se assustaram e fugiram correndo sem levarem nada.

O cliente que atirou também foi embora logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário da churrascaria e o bandido Y.T.M.C. foi detido após bater o carro durante a fulga. Próximo a ele, os policiais também localizaram uma réplica idêntica a uma pistola. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado junto com o simulacro até a Central de Flagrantes e entregue à Polícia Civil.