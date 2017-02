3 internas do Lar Menina Moça são detidas suspeitas de articular motim

Reprodução Adolescentes tentam fazer motim e agredir outras menores, mas são detidas

Três adolescentes de 16 e 17 anos internas do Lar Menina Moça, anexo ao Centro Socioeducativo de Cuiabá (Complexo Pomeri) foram detidas suspeitas de estarem planejando realizar um motim na unidade, no final da tarde dessa terça (21). O caso só foi comunicado à Polícia Civil a tarde.

Segundo o boletim de ocorrência (2017.64019) registrado por agentes socioeducativos, as menores estavam articulando fazer o motim e ameaçando agredir outras duas internas. Ao tomarem conhecimento da situação, os servidores fizeram uma revista no quarto das meninas e encontraram uma arma artesanal pontiaguda feita de plástico.

Ainda de acordo com os agentes, uma das acusadas tentou agredir outra moça, jogando um copo de acrílico nela, mas não conseguiu atingí-la. As suspeitas e as vítimas foram conduzidas à Central de Flagrantes do bairro Planalto, para prestar esclarecimentos à Polícia Civil. O caso é investigado.