Assessoria Droga foi identificada pelo raio-X

A Polícia Federal apreendeu na tarde de terça (21) cerca de 70 comprimidos de ecstasy enviados como encomenda pelos Correios. O flagrante ocorreu em Rondonópolis (212 km ao sul). Três homens foram presos em flagrante e os policiais ainda encontraram mais drogas no interior da residência de entrega da encomenda.

A droga foi identificada pelo sistema de raio-x dos Correios, que acionou a Polícia Federal sobre o conteúdo suspeito. A partir das informações do destinatário, uma equipe de policiais se deslocou até a residência para realizar o flagrante no momento da entrega.

Após a chegada do carteiro na residência, um veículo com três pessoas se aproximou da casa, um deles desceu, disse ao entregador que morava no local e que também era o dono da encomenda.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao recebedor da encomenda e aos outros dois homens que estavam no carro. Ainda em abordagem, os policiais encontraram no interior da residência de entrega 46 gramas de maconha.

Os conduzidos foram indiciados pelos crimes previstos no art.33, cc. art.35, cc. art 40, inciso V da Lei 11.343/2066 e encaminhados para o Presídio Mata Grande. (Com Assessoria)