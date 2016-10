4 assaltam a loja de confecções em Cuiabá; PM prende os suspeitos

PM O grupo pegou o dinheiro do caixa

Quatro homens foram detidos pela Polícia Militar ontem (29), após assaltarem a loja Flamboyan, bairro Porto.

Após o crime, eles fugiram em um carro que, depois da detenção, foi identificado como produto de roubo. Além disso, estavam com porte ilegal de arma. O roubo ocorreu por volta das 17h.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM estava em ronda pelo bairro quando viu os suspeitos saindo correndo da loja e entrando num Onix sem placa. Logo na sequência, os vendedores da loja saíram gritando que tinham sido assaltados.

A polícia, então, iniciou uma perseguição e conseguiu parar o veículo apenas na avenida Beira Rio, já no Jardim Califórnia. Foram detidos dois adolescentes de dezessete anos e dois homens de dezoito anos.

O quarteto estava com um revólver calibre 38, com munição intacta no banco de trás do carro. Chegando à delegacia, um dos suspeitos foi reconhecido pela dona do veículo, como sendo o que roubou o carro.

Já na loja Flamboyan, a gerente relatou que os suspeitos entraram, fingiram que eram clientes, pegaram algumas roupas e, depois, no caixa, anunciaram o assalto e subtraíram o dinheiro. Todos os itens roubados foram recuperados.