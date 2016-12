4 da mesma família morrem em acidente na 163; crianças vitimadas

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-163 entre Peixooto de Azevedo e Matupá. O fato ocorreu no início da noite de sábado (24). As vitimas foram um homem, uma mulher e duas crianças. O motorista do Strada está hospitalizado. Um menino chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu no hospital.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um Gol branco, com placa de Novo Mundo. As vítimas que morreram são de Peixoto de Azevedo. A colisão foi frontal e uma das hipóteses do acidente é ultrapassagem indevida. Bombeiros socorreram um dos feridos. Peritos estão fazendo levantamento para apontar o que ocasionou a violenta colisão.