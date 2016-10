4 morrem afogados em MT nesse fim de semana; 2 são irmãos e menores

Franciliano Vilela da Silva, 22 anos, morreu afogado na tarde desse domingo (16), em Lucas do Rio do Verde (332 km de Cuiabá). Acompanhado de amigos, o jovem teria em determinado momento afundado. Algumas pessoas viram e tentaram socorrê-lo. Ao ser retirado do rio Verde, região conhecida como Pedreira, foi encaminhado ao Hospital, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para ser feita necropsia no Instituto Médico Legal, que vai apontar a causa da morte. Franciliano trabalhava em uma indústria de alimentos na cidade.

Um dia antes, no mesmo rio, bem próximo à pedreira, um jovem, ainda não identificado, desapareceu nas águas. Os bombeiros fizeram buscas no domingo, mas ele não foi encontrado. Os soldados voltaram a mergulhar nesta segunda (17) pela manhã e também vão percorrer as margens do rio, e vários pontos, para localizá-lo. A polícia vai apurar a versão de que o desaparecido teria tentado atravessar o rio quando sumiu.

Peixoto

Dois irmãos de 12 e 14 anos morreram afogados no sábado (15), durante um passeio em comemoração ao Dia dos Professores, em Peixoto de Azevedo (692 Km da Capital). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os irmãos estavam acompanhados da mãe, que é professora, e de alguns parentes, que participavam da confraternização, quando se afogaram no Rio Peixoto.

Os dois adolescentes estavam pulando no rio quando caíram em um poço e não foram mais vistos. Os corpos foram encontrados meia hora depois do afogamento.

A mãe dos adolescentes entrou em estado de choque e precisou ser encaminhada para atendimento médico. Um outro parente fez o reconhecimento dos corpos.