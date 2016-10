Assessoria A substância análoga à skank e mais cara e potente do que a maconha

A Polícia Civil de Lucas do Rio Verde ( 354 km ao Norte), em conjunto com a Polícia Federal, prendeu 4 pessoas em flagrante por tráfico de drogas, no final da tarde de ontem (4).

A ação apreendeu 100 gramas de substância análoga à skank (droga mais potente e cara que maconha), avaliada em torno de R$ 1,2 mil.

A PF vinha monitorando o grupo desde Cuiabá, após denúncia encaminhada pela Agência dos Correios de que pacote suspeito havia acabado de passar pelo equipamento de raio-x e cujo destino era Lucas do Rio Verde.

Após tomar conhecimento da movimentação, foi solicitado apoio dos policiais civis que efetuaram as prisões em uma residência no bairro Alvorada, sendo que a droga foi apreendida. Skank é considerada um entorpecente de alta qualidade por usuários.

Durante a abordagem foram detidos os suspeitos Gustavo Terres, 18, Everton Terres, 20, Everton Policarpo, 19, e o adolescente M.S, 17.

Na delegacia, disseram ter realizado a compra pela internet. Com o grupo, além da porção de skank, foram apreendidos um pé de uma planta aparentando ser maconha e três aparelhos celulares.

A droga será encaminhada para avaliação pericial junto à Perícia e Identificação Técnica (Politec). (Com Assessoria)