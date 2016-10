6 bandidos que assaltaram Sicredi de Rondonópolis morrem em confronto

Reprodução Policiais encontraram casa de bandidos e ao fazerem abordagem entraram em confronto com bandidos

Após troca de tiros com a Polícia Militar em conjunto com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), seis bandidos envolvidos no assalto à agência da cooperativa Sicredi da Vila Operária, em Rondonópolis, na manhã desta segunda (10), morreram e um segue em cirurgia.

Conforme o delegado Claudinei Souza Lopes, cerca de três horas após o assalto, que ocorreu por volta das 10h, os policiais descobriram a residência dos assaltantes e ao fazerem a abordagem houve troca de tiros.

A polícia reagiu aos bandidos que iniciaram os disparos e os seis assaltantes foram mortos. Eles invadiram a agência nesta manhã, renderam o segurança e roubaram uma quantia em dinheiro, no entanto, o valor extraído ainda não foi revelado.

Em nota, o Sicredi informa que além dos colaboradores, alguns associados estavam na agência, mas não houve tiros e ninguém se feriu durante a ação. Explica que o caso está sendo investigado pela polícia e os valores roubados estão sendo apurados.

O Sicredi também esclarece que investe em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender as necessidades dos associados e da comunidade onde atua.

Em virtude do assalto a unidade ficará sem atendimento ao público hoje e amanhã (11), retornando ao atendimento na quinta (13). As demais agências continuam com o atendimento normal, das 08h30 às 15h.

Além da Derf, os policiais tiveram a ajuda de uma força-tarefa de Cuiabá, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que estão na cidade para as buscas aos assassinos do padre João Paulo, ocorrido na noite de sábado (8).