8 detentos escapam da cadeia de Rosário Oeste; fuga na madrugada

Reprodução Acima,detentos que conseguiram escapar da cadeia pública de Rosário Oeste

Oito detentos fugiram da cadeia pública de Rosário Oeste (128 km de Cuiabá), na madrugada desta sexta (7). Conforme a Polícia Militar, os criminosos teriam deixado a unidade prisional por volta da 2h da manhã, mas agentes penitenciários só perceberam às 7h, durante a troca de turno dos servidores.

Os presidiários cavaram um túnel dentro da cela, por onde tiveram acesso ao pátio externo do presídio.

Em seguida, os detentos, que estavam no raio 3 da penitenciária, subiram no muro com a ajuda de uma escada e utilizaram um colchão para passar por cima da cerca elétrica que devia servir para evitar fugas.

Agentes penitenciários asseguraram que os detentos não apresentaram nenhum indício de que iriam fugir.

Policiais militares e civis fazem buscas pela cidade à procura dos fugitivos, no entanto, até o momento, nenhum dos foi localizado.

Reprodução Imagens mostram buraco na cela e escada usada para fugir da cadeia de Rosário

Barreiras policiais estão sendo montadas em estradas na região para tentar pegar os detentos.

Outras fugas

Em julho deste ano, 11 presidiários fugiram da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, conhecido como o “Ferrugem”, em Sinop ( a 505 km de Cuiabá).

Conforme a Polícia Militar, os presos teriam planejado a fuga, tendo cavado um buraco por vários meses. Eles estavam na cela 3 do Raio Laranja.

Os agentes, à época, também não souberam informar a quanto tempo havia sido iniciada a escavação que dava acesso à parte externa da penitenciária.

No entanto, os servidores asseguraram que nunca houve indícios sobre uma suposta fuga.