8 rapazes tentam agredir policiais em abordagem por tráfico de drogas

Policiais Militares quase são agredidos por rapazes que foram detidos em VG

Oito rapazes, entre eles dois menores, foram detitos após agredirem uma equipe da Polícia Militar, no início da noite dessa quarta (22), no bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande. Segundo a PM, eles estavam nas proximidades do mini-estádio do bairro, quando perceberam a chegada dos policiais e tentaram fugiram do local para evitar uma abordagem.

Conforme o boletim de ocorrências (2017.64207), o grupo acabou cercado pela equipe, que ao retornar ao lugar onde as oito pessoas estavam, encontrou 16 porções de maconha e três de cocaína. O entorpecente foi jogado no chão por um dos suspeitos, na tentativa de se livrar do material.

Quando os criminosos foram informados que seriam levados à delegacia, se aproveitaram do menor número de policiais para dar início às agressões. Neste momento, segundo a ocorrência, foi solicitado o apoio de outra equipe para contê-los. Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, em Cuiabá.