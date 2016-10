A caminho da escola, criança de 10 anos é abordada e violentada

Uma criança de 10 anos foi violentada ontem (3) por um homem ainda não identificado. Ele a abordou em um ponto de ônibus na Capital. A vítima, que mora com a família no bairro Nova Canaã, estava indo para a escola.

Segundo o boletim de ocorrência, a menina estava, por volta das 6h30, aguardando o ônibus quando o homem chegou em uma moto preta. O suspeito perguntou se ela conhecia uma tal de Regina. A menor respondeu que sim. E, aproveitando a proximidade, ele teria a obrigado a subir na moto.

Disse que a mataria caso não fosse com ele. O homem levou a menina até um matagal, próximo à Ponte de Ferro, e a estuprou. Conforme a descrição, o agressor tem cabelos grisalhos e usava uma calça jeans e uma camiseta com duas listras. Não há informações sobre a identidade do suspeito.

O crime foi registrado na Delegacia do Carumbé, mas será investigado pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).