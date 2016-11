Acidente na 163 deixa três pessoas mortas; carro bateu em dois veículos

Reprodução O veículo de passeio seguia no sentido sul da BR quando colidiu lateralmente



Um grave acidente Na BR-163, entre Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) e Nova Mutum (231 km de Cuiabá), terminou com três pessoas mortas. Segundo informações preliminares, um carro de passeio bateu contra uma carreta, rodou e depois bateu colidiu de frente com um caminhão. Os motoristas dos veículos maiores não sofreram ferimentos.

Conforme as informações da Concessionária Rota do Oeste, o veículo de passeio seguia no sentido sul da rodovia federal quando colidiu lateralmente com uma carreta que vinha na direção contrária. Ele rodou na pista e colidiu frontalmente com um caminhão que também vinha no sentido oposto.

Os três passageiros do veículo de passeio morreram na hora. Porém, os nomes ainda não foram informados pelas autoridades. Os condutores da carreta e caminhão não sofreram nenhum ferimento em decorrência do acidente.

A Concessionária Rota do Oeste ainda informou que enviou duas ambulâncias, um veículo de inspeção e um guincho leve para o local. Os veículos ficaram na faixa de domínio e a rodovia federal não precisou ser interditada.