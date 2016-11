Acidente na BR-158 deixa um jovem morto e outro ferido gravemente

Agência da Notícia Acidente deixou Mitsubishi completamente destruído na BR-158 nessa quarta

Um acidente causou a morte de um jovem de 22 anos e deixou uma pessoa de 71 anos ferida, na noite dessa quarta (16), na BR-158, em Porto Alegre do Norte (a 1.141 km de Cuiabá). De acordo com a Polícia Militar, uma Mitsubishi Pajero colidiu na traseira de uma caminhonete Ford F.4000. O passageiro da Pajero, Wellington dos Santos Silva, morreu no local.

Os dois veículos seguiam no sentido Ribeirão Cascalheira a Porto Alegre, e a 8 km da cidade, o motorista da Pajero, Dércio Dolognini, não conseguiu visualizar a F.400, que trafegava com as lanternas traseiras apagadas, acabou colidindo na traseira e lateral. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada fora do veículo e morreu na hora. O condutor sofreu ferimentos superficiais.

Segundo a PM, a caminhonete transportava madeira e a falta de sinalização pode ter colaborado para que o acidente ocorresse, já que era noite e prejudicou a visibilidade do condutor da Pajero. O Mitsubishi sofreu perda total. O jovem de 22 anos, que morreu no acidente, era funcionário de Dércio e ambos se deslocavam para uma propriedade rural na região, onde a vítima iria trabalhar.

O corpo de Wellington ficou por cerca de 1h e meia no local do acidente até a chegada de peritos da Politec, enquanto o motorista da Pajero foi encaminhado ao Hospital Municipal de Confresa. (Com informações da Agência da Notícia).