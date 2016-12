Acidente na tarde de Natal mata um e deixa outros sete feridos na BR-364

. A colisão frontal entre um gol e uma utilitária deixou sete vítimas, uma morreu

Uma pessoa morreu e outras sete pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-364, sentido Jangada ( a 70 km de Cuiabá).

A colisão frontal ocorreu no fim da tarde deste domingo (25), envolvendo um veículo de passeio e um carro utilitário.

Segundo a concessionária Rota do Oeste, as equipes de resgate foram acionadas por volta das 16h50.

Dentre as vítimas, está o motorista do carro de passeio, que morreu no local.

Uma pessoa foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Várzea Grande em estado grave.

Outras cinco foram levadas para o Pronto-Socorro de Cuiabá, sendo duas em estado grave e três com quadro clínico moderado.

Do total de vítimas, quatro estavam no veículo de passeio, incluindo o motorista que faleceu.

Ainda conforme a Rota Oeste, os dois sentidos da pista estão interditados. A concessionária enviou quatro ambulâncias, dois guinchos e um veículo de inspeção para o local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atende a ocorrência.