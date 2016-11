Acusada de aplicar mais de 20 golpes ao se passar por juíza acaba presa

Reprodução Rosália Suzuk se passava por juíza ou promotora para aplicar mais de 20 golpes

Uma mulher suspeita de mais de 20 golpes cometidos contra moradores de Barra do Garças e região, foi presa pela Polícia Judiciária Civil, nesse sábado (12). A suspeita, Rosália Suzuk dos Santos, teve o mandado de prisão cumprido em ação coordenada 1ª Delegacia de Polícia, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e Núcleo de Inteligência.

Segundo o delegado Joaquim Leitão Junior, a estelionatária é suspeita da prática de mais de 20 golpes no Estado, usando sempre de artifícios para a execução do crime, como valer-se de nomes de juízes e promotores da região. "Como referências pessoal, ela também passava-se por servidora do Tribunal Regional Eleitoral, e ainda utilizava nomes e dados falsos para efetivar os crimes", disse o delegado.

A mulher também é investigada na aplicação do "golpe da cigana",que consiste em abordar às vítimas nas proximidades de agências bancárias, oferecendo-se para fazer a leitura de mão.

As investigações levantaram que a suspeita havia retornado para Barra do Garças e hospedado no mesmo hotel em que já havia praticado um golpe, local onde os policiais deram o cumprimento da prisão. (Com Assessoria)