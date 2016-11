Acusado de abusar de criança de 5 anos, funcionário de escola é preso

Gcom Segundo a polícia, a criança contou que o funcionário fazia sexo oral nele

O funcionário de uma escola pública é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil, em Barra do Bugres (168 km de Cuiabá), na última sexta (18), poucas horas após ser denunciado pelo crime.

O suspeito, L.D.A.S, 24 anos, atuava como Técnico de Desenvolvimento Infantil, na unidade escolar onde os abusos aconteceram.

A avó e tia do menino de 5 anos desconfiaram dos abusos quando a criança começou a dizer que não queria ir para a escola pois, todas as vezes que ia ao banheiro, sofria o assédio do “tio”, que praticava sexo oral nele.

A criança contou que, quando tentava recusar os abusos, o “tio” dizia que ia prendê-lo.

Depois de passar por avaliação da equipe de psicólogos e ser atendida pelo Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o relatório concluiu que a vítima foi abusada sexualmente, várias vezes, no banheiro da escola.

Diante dos fatos, imediatamente a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão temporária de L.D.A.S, 24, pelo crime de estupro de vulnerável, que teve parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pela Comarca local.

Com a ordem judicial expedida, os investigadores conseguiram efetuar a prisão do acusado em sua residência ainda na sexta (18). Encaminhado à delegacia, L.D.A.S., 24 anos, foi interrogado pelo delegado João Paulo Praisner e confessou ter praticado sexo oral com o aluno de 5 anos no banheiro, afirmando ter agido por impulso.

O preso foi encaminhado para Cadeia Pública de Barra do Bugres, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado João Paulo Praisner, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias. “Encaminhamos um ofício à Secretaria de Educação do Município, para que as Coordenadorias das escolas, nas quais o suspeito trabalhou, prestem atendimento psicológico aos alunos e respectivos pais, a fim de apurar se há outras crianças que possam ter sofrido abusos”, destacou. (Com Assessoria)