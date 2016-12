Acusado de estuprar e matar jovem de Cáceres acaba preso na Bahia

Reprodução Segundo informações do 18º Distrito Policial de São Paulo, que investiga o caso, a jovem foi estuprada

O suspeito de matar brutalmente a mato-grossense Débora Soriano de Melo, de 23 anos, em São Paulo, foi preso na sexta (23), no interior da Bahia. Willy Gorayeb Liger, 27 anos, estava escondido na casa da familiares, na cidade de Utaiba. Ele confessou ter matado Débora, que era natural de Cáceres (255 km de Cuiabá), com um taco de beisebol, no último dia 14 de dezembro.

Segundo a Polícia Civil, Liger disse que os dois haviam consumido cocaína pouco antes do crime. Ainda segundo o depoimento do suspeito, a agressão começou porque a droga havia acabado e ela teria pedido mais. Sobre os sinais de violência sexual encontrados no corpo da jovem, ele negou que tenha cometido o abuso.

A Justiça de São Paulo já havia expedido um mandado de prisão contra Liger por roubo e estupro, crimes pelos quais havia sido condenado a 11 anos de cadeia.

O Caso

O crime aconteceu na manhã da quarta (14). Na noite anterior, ele e dois amigos foram a uma casa noturna no centro da cidade. Lá conheceram Débora e uma amiga dela. Os cinco saíram da boate por volta das 7h e seguiram para uma “saideira” no bar onde Liger trabalhava, na Mooca. Ele morava na casa ao lado e tinha a chave do estabelecimento.

Por volta das 9h30, os amigos de Liger e a amiga de Débora foram embora. O homicídio teria ocorrido momentos depois, quando os dois estavam a sós. Segundo informações do 18º Distrito Policial, que investiga o caso, ela foi estuprada. Depois, levou diversos golpes de bastão e não resistiu aos ferimentos.

Liger fugiu e ligou ao primo, dono do bar. A ele, confessou que assassinou a estudante. O primo foi à delegacia e levou os policiais ao estabelecimento. Lá, encontraram o corpo. Ao lado, estava uma meia e um tênis de Liger, manchados de sangue.

Natural de Cáceres, Débora deixa dois filhos, um menino de 2 anos e uma menina de 6. Ela era evangélica e participava de manifestações feministas, pelo fim de crimes contra mulheres. (Site MSN)