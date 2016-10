Acusado de matar homem após discussão é preso em Nova Ubiratã

PJC Os policiais encontraram arma que supostamente foi usada no crime com a ajuda do suspeito

Um homicida no distrito de Entre Rios, a 150 km de Nova Ubiratã, foi preso em flagrante um dia após ter assassinado um desafeto durante o final de semana. A prisão ocorreu após ação conjunta das Polícias Civis de Nova Ubiratã e de Sinop, com apoio da Polícia Militar.

Conforme as investigações, Domingos Alves Dias, de 44 anos, é o autor do homicídio de um homem identificado até o momento apenas como Paulo, ocorrido na manhã de sexta (14). Em diligências conjuntas das forças de segurança foi possível a prisão do suspeito na madrugada de domingo (16) em uma propriedade rural do distrito.

Questionado pelos policiais, o investigado inicialmente negou o crime, mas acabou apontando o local do fato, uma estrada localizada a aproximadamente 85 km da agrovila, onde o corpo foi abandonado.

O cadáver foi encontrado numa região de mata de difícil acesso e em estado de decomposição, sendo em seguida encaminhado para o IML de Sorriso, onde aguarda reconhecimento de familiares. Levantamento preliminar aponta que a vítima foi atingida com, pelo menos, três disparos de arma de fogo, no ombro e cabeça.

Apreensões

Na casa onde reside o investigado foi encontrado um revólver calibre 38, que pode ter sido utilizado no crime e uma espingarda calibre 20, com dois cartuchos deflagrados. Após a detenção e checagem cadastral do suspeito foi dado cumprimento também a um mandado de prisão em aberto, desde de 2012, expedido pela Justiça de Tocantins, onde Domingos é acusado por outro homicídio.

O suspeito disse ter planejado o crime, após ter se desentendido com a vítima. O caso segue em investigação pela Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã para apurar a motivação do delito e eventual participação de outra pessoa no crime. (Com Assessoria)