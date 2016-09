Acusado de matar vereador é preso pela polícia após 4 anos foragido

Reprodução Vereador Elias Maciel que foi morto em dezembro de 2012 após discutir com Walas Negreti

Walas Negreti dos Santos, de 26 anos, foi preso sábado (24) pela Polícia Civil de Sorriso, em Itaúba (a 600 km de Cuiabá). Ele estava foragido há quase quatro anos, confessou ter matado o vereador Elias Maciel, em dezembro de 2012, com golpes de faca, após ter ingerido bebida alcoólica, e ter discutido com a vítima.

Conforme o delegado Pablo Borges, Walas fugiu para o Pará, onde trabalhava em uma fazenda. Após investigações, a polícia soube que o suspeito iria visitar a família em Itaúba.

“A partir da descoberta que ele estava no Pará, começamos um trabalho forte investigativo. Já estivemos próximo do Walas muitas vezes, ele confirmou que estava em uma fazenda em Castelo, no Pará, por isso, nossas informações eram muito precisas”.

O delegado ainda explica que a elucidação de um caso como este traz na sociedade sensação de confiança na polícia. “É isso que precisamos mostrar, que a Polícia Civil é capaz de elucidar um caso que aconteceu há quatro anos. Ele (Walas) é muito esperto, tanto que conseguiu se esconder durante este tempo, mas não tão esperto quanto a polícia”.

Segundo Pablo, com a prisão do suspeito será possível esclarecer o que, de fato, motivou o assassinato de Elias. O delegado conta que, num primeiro momento, Walas disse que no dia do crime acordou assustou e cometeu o homicídio, em seguida, fugiu para outro Estado. Contudo, o suspeito não explicou se teve ajuda para praticar o assassinato.

Diante disso, Pablo afirma que a polícia não descarta nenhuma hipótese e que a confissão do suspeito será primordial para o esclarecimento dos fatos.

Em entrevista, Walas diz que começou a discussão com o vereador e, como estava bêbado, pegou uma faca e o matou. “Eu tava bêbado, passei a mão na face e comecei a esfaquear o coitado. Me arrependo muito por ter feito isso, peço desculpa aos familiares dele, sei que não vai adiantar nada, mas gostaria muito de pedir desculpa para eles”.

Assassinato

Segundo a PM, o homem suspeito de matar o vereador estava na casa da vítima, durante a madrugada. Depois de ser atingido com pelo menos 15 golpes de faca, testemunhas relataram que, mesmo ferida, a vítima saiu correndo até o portão para pedir socorro, mas não resistiu e caiu já morto. Elias Maciel era suplente e assumiu o cargo efetivamente em novembro de 2011. Antes disso, ele trabalhava como servidor da Câmara. (Com informações SBT Urgente Sorriso)