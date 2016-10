Acusado de participar da morte de adolescente e atentar contra irmãos é preso

O quarto suspeito de envolvimento em uma ação criminosa que terminou com a morte de um adolescente e na tentativa de homicídio contra dois jovens teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta (5), em São Félix do Araguaia (1.200 km a de Cuiabá).

O acusado, Lourival Abreu, o Pebinha, 19 anos, teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça, após ter a participação identificada no crime praticado contra três irmãos, que teve como vítima fatal o adolescente Matheus de Souza Silva, 16 anos. O homicídio consumado e as duas tentativas ocorreram na madrugada de 25 de setembro, no Distrito de Espigão do Leste, provocando comoção na população local.

Outros quatro participantes da execução do menor e do atentado contra os irmãos, de 19 e 21 anos, foram presos pela Polícia Militar, no dia do crime. Apontado como mentor do crime, Cícero Paulo Fontes, e seu filho, de 15 anos, continuam foragidos. O outro adolescente que participou da ação também é procurado. Segundo a Polícia, o crime foi motivado pelo fato de Matheus ter tido um relacionamento com a filha de Cícero, de 15 anos.

De acordo com as investigações, o suspeito Cícero Paulo, junto com mais dois comparsas, colocou à força as vítimas em um veículo Fiat Pálio, sendo que os irmãos maiores de idade foram presos no porta-malas e o adolescente colocado no banco do passageiro. Os criminosos seguiram em direção a um matagal, a cerca de 10 km da vila.

No caminho, outro carro Fiat Siena, ocupado por mais quatro colegas dos suspeitos, entre eles dois adolescentes, também seguiu para a zona rural, dando apoio à ação criminosa. Ao chegarem ao local combinado, Matheus foi retirado do carro e, logo em seguida, atingido com um disparo de arma de fogo.

O jovem, mesmo ferido, correu para uma mata fechada, mas foi alcançado por um dos suspeitos e mais quatro colegas que davam cobertura. A vítima levou aproximadamente 14 facadas e ficou agonizando no meio da mata. Em seguida, o grupo voltou para o carro e abriu o porta-malas, onde estavam os outros dois irmãos.

Ao abrirem, as vítimas saíram correndo, mas um deles foi atingido com uma facada na altura do peito, e o segundo, com um disparo na perna. Mesmo com os ferimentos, os irmãos conseguiram fugir. Após a ação, os suspeitos retornaram para a vila e, horas depois, três deles foram presos pela Polícia Militar e encaminhados para a cadeia pública da cidade.

O corpo do menor foi encontrado pelas Polícias Civil e Militar no dia 28, três dias após o crime, em avançado estágio de decomposição. Lourival Abreu foi encaminhado para a cadeia pública da cidade, à disposição da justiça. (Com Assessoria)