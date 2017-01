Adolescente de 17 que morreu em Socioeducativo teve corpo perfurado

A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) abriu inquérito para apurar a morte do adolescente de 17 anos que morreu após ser espancado na manhã dessa segunda (02), no Socioeducativo de Sinop.

Segundo o Delegado Carlos Eduardo Munhoz, a morte pode ter sido causada por golpe de um objeto cortante, pois a vítima sofreu uma perfuração. "O corpo do adolescente foi encaminhado para o IML onde deve ser investigada a lesão que tem no corpo e que pode ter causado a morte dele". Explicou.

O jovem cumpria medida socioeducativa na unidade provisória do município e estava em uma cela com outros três. O suspeito de cometer o crime é um rapaz de 18 anos que deverá ser encaminhado ao presídio Osvaldo Florentino Ferreira Leite (Ferrugem). O laudo com as causas da morte deve sair em alguns dias.