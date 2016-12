Adolescente é assassinado em casa, enquanto brincava com irmão caçula

Gcom A Polícia Civil checou que a vítima possúia passagens tinha várias passagens



Um adolescente foi assassinado a tiros na frente do pai e irmão mais novo, enquanto jogava vídeo game em casa no bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis (218 km de Cuiabá), na noite desta terça(21).

Segundo a polícia, um jovem aparentando ser menor de idade invadiu a casa de Kayrisson Kayke Felix Teixeira, 17, com uma arma de fogo em punho e foi direto ao quarto do adolescente, que jogava vídeo game com o irmão. O menor efetuou vários disparos contra a vítima.

Logo em seguida, fugiu do local ajudado por vizinhos. O pai do menor acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém o menino não resistiu e acabou morrendo no local.

Peritos criminalistas que atenderam a ocorrência constataram que o óbito do adolescente foi causado por um tiro na cabeça. A Polícia Civil checou que o jovem tinha passagens por alguns atos infracionais e tenta identificar o autor do homicídio.