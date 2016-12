Advogado é preso após dar fuga a um foragido da Justiça em Sinop

A Polícia Militar prendeu um advogado de Sinop acusado de tentar dar fuga a um homem procurado pela Justiça. A ocorrência foi registrada, nessa segunda (12), e o advogado P.R.R.S., de 50 anos, também teria tentado pegar a arma de um dos policiais durante a abordagem.

Conforme a Polícia Militar, Carlos Andre da Mota, de 29 anos, é o principal suspeito de tentar matar a ex-mulher R.P.S., 43 anos, na sexta (9), em frente ao Fórum de Sinop, e teria fugido em um veículo Lifan, na companhia do advogado. Os policiais receberam a denúncia e realizaram rondas. O veículo foi localizado próximo ao cemitério municipal e o condutor não obedeceu à ordem de parada da viatura. Foi feito cerco policial na avenida André Maggi e o advogado teria descido do carro já ofendendo os policias.

O jurista ainda teria tentado pegar a arma de um dos policiais e resistido à prisão, mas foi encaminhado para a delegacia municipal. Segundo os policiais, Carlos Andre está com mandado de prisão em aberto e aproveitou a discussão do advogado com os policiais para fugir.